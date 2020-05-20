40 кустов марихуаны для личного употребления вырастил в квартире житель Санкт-Петербурга

20 Май 2020 2020-05-20T13:15:04+03:00

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В Санкт-Петербурге в среду, 20 мая 2020 года, перед Приморским районным судом оказался местный житель, признанный виновным в том, что вырастил у себя дома 40 кустов марихуаны. Мужчина знал, что культивировать коноплю, являющуюся наркотиком, незаконно, но все равно пошел на это.

- Суд установил, что не позднее 2 января 2020 года в квартире дома на Дибуновской улице обвиняемый посеял семена марихуаны, специально оборудовал комнату для выращивания конопли, создав все благоприятные условия. Рыхлил землю, поливал, удобрял, чтобы после употреблять плоды своей деятельности, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В итоге мужчина вырастил 40 кустов каннабиса. После он собрал «урожай», высушил его и хранил дома для личного употребления без цели сбыта. В момент обыска у него нашли более 750 граммов наркотика.

Подсудимый в судебном заседании согласился с предъявленным ему обвинением. Суд назначил наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU