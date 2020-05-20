Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 19 мая 2020: Горожане держат антирекорд

20 Май 2020 2020-05-20T14:15:35+03:00

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На улицах Северной столице снова рекордно большое количество людей за последние месяцы. Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 19 мая 2020 в 14:00 часов составляет 1,6 балл. Горожане, несмотря на эпидемию коронавируса, гуляют по улице.

- Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 14:00 составил 1,6 балла — это значит, что на улице очень много людей, - сообщает сервис «Яндекс».

Вчера по итогам дня индекс самоизоляции составил 1,9 балла, это на 1,5 балла больше, чем в средний вторник до распространения коронавируса. В прошлый вторник местный индекс составлял 2,1 балла — за неделю индекс снизился на 0,2 балла.

Так, с каждым днем все меньше петербуржцев соблюдают самоизоляцию. При этом отмечается, что горожане используют в общественных местах средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.

Напомним, что с начала эпидемии в Петербурге зарегистрировано 11 795 случаев заражения коронавирусом. На данный момент болеют 9216 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU