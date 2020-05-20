2020-05-20T14:26:49+03:00
Общество

Борису Стругацкому установят мемориальную доску в Санкт-Петербурге

Памятная табличка появится на фасаде дома, где он жил
Лилия КОЗЛОВА
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Мемориальную доску писателю Борису Стругацкому установят на доме, где он жил в Санкт-ПетербургеМемориальную доску писателю Борису Стругацкому установят на доме, где он жил в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге появится мемориальная доска писателю Борису Стругацкому. В среду, 20 мая 2020 года, губернатор города Александр Беглов подписал соответствующее постановление. Памятная табличка будет установлена уже в текущем году на фасаде дома, где жил фантаст.

- Установка в 2020 году мемориальной доски писателю Борису Натановичу Стругацкому будет на лицевом фасаде здания по адресу: улица Победы, дом 4, литера А, выходящем на пересечение улиц Победы и Варшавской, - сообщили в администрации Санкт-Петербурга.

Ранее на этом месте уже была установлена памятная табличка с фотографией писателя. Табличку на доме решили установить петербургские «яблочники».

Борис Натанович Стругацкий – советский и российский писатель, сценарист, переводчик, создавший в соавторстве с братом Аркадием Стругацким несколько десятков произведений, ставших классикой современной научной и социальной фантастики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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