Борису Стругацкому установят мемориальную доску в Санкт-Петербурге

20 Май 2020 2020-05-20T14:26:49+03:00

Мемориальную доску писателю Борису Стругацкому установят на доме, где он жил в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Памятная табличка появится на фасаде дома, где он жил

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В Санкт-Петербурге появится мемориальная доска писателю Борису Стругацкому. В среду, 20 мая 2020 года, губернатор города Александр Беглов подписал соответствующее постановление. Памятная табличка будет установлена уже в текущем году на фасаде дома, где жил фантаст.

- Установка в 2020 году мемориальной доски писателю Борису Натановичу Стругацкому будет на лицевом фасаде здания по адресу: улица Победы, дом 4, литера А, выходящем на пересечение улиц Победы и Варшавской, - сообщили в администрации Санкт-Петербурга.

Ранее на этом месте уже была установлена памятная табличка с фотографией писателя. Табличку на доме решили установить петербургские «яблочники».

Борис Натанович Стругацкий – советский и российский писатель, сценарист, переводчик, создавший в соавторстве с братом Аркадием Стругацким несколько десятков произведений, ставших классикой современной научной и социальной фантастики.

ИСТОЧНИК KP.RU