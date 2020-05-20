Осужденный за убийство Галины Старовойтовой попросил о досрочном освобождении

20 Май 2020 2020-05-20T15:12:01+03:00

Один из организаторов убийства Галины Старовойтовой попросил об условно-досрочном освобождении. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Осужденный за организацию убийства Галины Старовойтовой подал прошение об условно-досрочном освобождении. О поступлении документов от Михаила Глущенко подтвердила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

- Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству ходатайство Михаила Глущенко об условно-досрочном освобождении от лишения свободы. Судебное заседание назначено на 25 мая, - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что в 2015 году бывший депутат Государственной Думы России был осужден на 17 лет колонии строгого режима. 13 лет Глущенко получил по статьям «Организация преступления» и «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля» за убийство депутата Галины Старовойтовой в 1998 году.

При этом Глущенко заключил сделку и активно помогал следствию. Тем не менее, срок оказался серьезным. Остальное к 13 годам суд добавил путем сложения наказания с другим делом, по которому подсудимый уже отбывал восемь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU