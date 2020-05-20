2020-05-20T15:12:01+03:00
Общество

Осужденный за убийство Галины Старовойтовой попросил о досрочном освобождении

Бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко отбывает 17 лет в колонии строгого режима
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Один из организаторов убийства Галины Старовойтовой попросил об условно-досрочном освобождении.Один из организаторов убийства Галины Старовойтовой попросил об условно-досрочном освобождении.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Осужденный за организацию убийства Галины Старовойтовой подал прошение об условно-досрочном освобождении. О поступлении документов от Михаила Глущенко подтвердила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

- Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству ходатайство Михаила Глущенко об условно-досрочном освобождении от лишения свободы. Судебное заседание назначено на 25 мая, - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что в 2015 году бывший депутат Государственной Думы России был осужден на 17 лет колонии строгого режима. 13 лет Глущенко получил по статьям «Организация преступления» и «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля» за убийство депутата Галины Старовойтовой в 1998 году.

При этом Глущенко заключил сделку и активно помогал следствию. Тем не менее, срок оказался серьезным. Остальное к 13 годам суд добавил путем сложения наказания с другим делом, по которому подсудимый уже отбывал восемь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ленинградской области произошла вспышка коронавируса среди мигрантов
Над КАД ограничат движение на три недели до 10 июня 2020 года
Горе-мать продала квартиру в Санкт-Петербурге, чтобы выплатить долг по алиментам сыну
Вице-губернатор Санкт-Петербурга рассказал об условиях для снятия ограничений
У вороны-героини, которая защитила гнездо от снега и града, вылупились птенцы
Шляхто и Гарюгин стали новыми Почетными гражданами Санкт-Петербурга
Выплаты горожанам на покупку масок и перчаток начались в Санкт-Петербурге 20 мая 2020 года
Осужденный за убийство Галины Старовойтовой попросил о досрочном освобождении
Коронавирус в Ленинградской области по районам, последние новости на 20 мая 2020 года: новые случаи заражения обнаружены в 34 населенных пунктах
Борису Стругацкому установят мемориальную доску в Санкт-Петербурге
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 19 мая 2020: Горожане держат антирекорд
Препарат против осложнений от коронавируса начали испытывать в Санкт-Петербурге
Градсовет утвердил проект «космический» Хайпарка ИТМО в Пушкине
40 кустов марихуаны для личного употребления вырастил в квартире житель Санкт-Петербурга
В июне в Ленинградской области могут серьезно ослабить карантинный режим
Молодую певицу изнасиловали в центре Санкт-Петербурга
В Каменке ввели в эксплуатацию школу на 1100 мест
Над станцией метро «Политехническая» может появиться пятиэтажный торговый комплекс
В Санкт-Петербурге умер режиссер Александринского театра Владимир Голуб
Медведицу с тремя медвежатами заметили на дороге в Ленинградской области
Схватил и побежал: полицейские поймали тюменца, ограбившего часовой магазин
Спрос на маски вырос на 45 процентов в Санкт-Петербурге
Поисковики нашли обломки штурмовика Ил-2, прорывавшего блокаду Ленинграда
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 20 мая 2020 года установило рекорд
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 20 мая 2020 года: заболели еще 75 человек