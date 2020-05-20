Выплаты горожанам на покупку масок и перчаток начались в Санкт-Петербурге 20 мая 2020 года

20 Май 2020 2020-05-20T15:20:10+03:00

В Петербурге начались выплаты горожанам на покупку масок и перчаток Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге 20 мая 2020 года начались выплаты на покупку средств индивидуальной защиты. Более чем 1,8 миллиону горожан полагается по 800 рублей. Поступление денежных средств ожидается до конца текущей недели.

- В соответствии с постановлением городского правительства единовременная денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Выплата предусмотрена на каждого ребенка в таких семьях, - рассказали в Смольном.

На данную поддержку из резервного фонда города выделено 1,467 миллиард рублей.

Напомним, что с 12 мая жители Санкт-Петербурга обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук.

ИСТОЧНИК KP.RU