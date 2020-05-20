2020-05-20T15:57:18+03:00
Дом. Семья

У вороны-героини, которая защитила гнездо от снега и града, вылупились птенцы

Петербуржцы продолжают следить за судьбой птичьего семейства [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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У вороны, защитивший от снега и града свое гнездо, вылупились птенцы / Фото: Елена ЛесинаУ вороны, защитивший от снега и града свое гнездо, вылупились птенцы / Фото: Елена Лесина
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Появились новости о вороне, матери-героине, которая отважно защищала своим телом гнездо от снега и льда. Птицу заметили на дереве в Кировском районе Санкт-Петербурга 15 мая 2020 года. Несмотря на непогоду, она не покинула гнездо, а продолжила высиживать птенцов.

Также в семью вернулся папа-ворона / Фото: Елена Лесина

Также в семью вернулся папа-ворона / Фото: Елена Лесина

- Наконец-то ситуация за окном начала развиваться, а то несколько недель смотреть было совершенно не на что. Снова появился папа. Вместе с мамой задумчиво смотрят в гнездо и уже кормят тех, кто вылупился, - рассказали очевидцы в «ВКонтакте» в группе «Птицы СПб и России».

Родители-вороны прячут своих птенцов, чтобы те не замерзли. Большую часть времени ворона-мама все еще проводит на гнезде, так как малыши появляются на свет не все одновременно.

Родители заботливо кормят и согревают своих малышей / Фото: Елена Лесина

Родители заботливо кормят и согревают своих малышей / Фото: Елена Лесина

Такой отважности и заботе порадовались пользователи соцсетей, отметив, что поведение вороны заслуживает высшей похвалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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