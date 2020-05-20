2020-05-20T16:24:27+03:00
Общество

Вице-губернатор Санкт-Петербурга рассказал об условиях для снятия ограничений

Пока, по словам Олега Эргашева, они не выполняются
Петр КИБЕР
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Олег Эргашев рассказал, когда в Петербурге могут начать послаблять режим.Олег Эргашев рассказал, когда в Петербурге могут начать послаблять режим.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев рассказал об условиях, при которых в Северной столице могут начаться послабления и дальнейшее снятие действующих ограничений. На данный момент город им, увы, не соответствует.

- Для того, чтобы выходить на первый уровень снижения ограничений, нам необходимо, чтобы в городе было как минимум 50 процентов свободных коек, - приводит слова Эргашева газета «Петербургский дневник».

При этом сейчас городские больницы могут похвастаться лишь 5-процентным запасом свободных мест для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию или уже зараженных ею.

И хоть ситуация по словам чиновника начинает улучшаться, однако говорить о выходе на плато, когда число заболевших не превышает количество выздоровевших, пока нельзя.

- Давайте подождем, что будет происходить в течение недели. Я боюсь сглазить, - заявил Олег Эргашев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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