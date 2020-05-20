Горе-мать продала квартиру в Санкт-Петербурге, чтобы выплатить долг по алиментам сыну

20 Май 2020 2020-05-20T16:18:00+03:00

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Жительница Санкт-Петербурга была вынуждена продать квартиру, чтобы выплатить долг по алиментам в пользу своего сына. Как стало известно в среду, 20 мая 2020 года, 50-летняя женщина даже уехала в Нижний Новгород, где ее и разыскали судебные приставы.

- Судебные приставы разыскивали 50-летнюю петербурженку, которая уклонялась от выплат алиментов на содержания своего сына 2002 года рождения. Ребенок находится на попечительстве государства, - пишут «Невские новости».

Оказалось, что у женщины нет работы, а по месту регистрации она не проживает. Всего сумма долга составила 640 тысяч рублей.

Когда женщину нашли в другом городе, то предупредили, что ей грозит уголовная ответственность за неуплату долга.

В итоге горе-мать продала квартиру, чтобы исполнить требование суда. До совершеннолетия мальчика текущие выплаты будут находиться на контроле у судебного пристава.

ИСТОЧНИК KP.RU