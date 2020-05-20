2020-05-20T16:33:24+03:00
Общество

Над КАД ограничат движение на три недели до 10 июня 2020 года

Изменения коснутся участка на путепроводе в Ломоносовском районе
Лилия КОЗЛОВА
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На путепроводе над КАД в Ломоносовском районе введут реверсивное движение на три неделиНа путепроводе над КАД в Ломоносовском районе введут реверсивное движение на три неделиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Над Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга ограничат движение на три недели. Изменения коснутся путепровода над КАД в Ломоносовском районе, на 90-м километре внутреннего кольца в Горбунковском сельском поселении Ленинградской области. Там с 22 мая по 10 июня 2020 года будет организовано реверсивное движение из-за ремонтных работ.

- В связи с производством работ по замене деформационного шва будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения на путепроводе будет ограничена до 40 километров в час. На данном путепроводе всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Отмечается, что ремонт будет идти круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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