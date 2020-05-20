Над КАД ограничат движение на три недели до 10 июня 2020 года
Над Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга ограничат движение на три недели. Изменения коснутся путепровода над КАД в Ломоносовском районе, на 90-м километре внутреннего кольца в Горбунковском сельском поселении Ленинградской области. Там с 22 мая по 10 июня 2020 года будет организовано реверсивное движение из-за ремонтных работ.
- В связи с производством работ по замене деформационного шва будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения на путепроводе будет ограничена до 40 километров в час. На данном путепроводе всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Отмечается, что ремонт будет идти круглосуточно.
ИСТОЧНИК KP.RU