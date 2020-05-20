2020-05-20T17:11:28+03:00
Общество

В Ленинградской области произошла вспышка коронавируса среди мигрантов

Сразу 12 человек заболели в общежитии в Горелово
Петр КИБЕР
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В Горелово произошла вспышка коронавируса среди мигрантов.В Горелово произошла вспышка коронавируса среди мигрантов.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Массовая вспышка коронавируса подтверждена 20 мая в Ломоносовском районе Ленинградской области. Сразу 12 человек из числа постояльцев общежития для рабочих-мигрантов в промзоне Горелово слегли с заболеванием.

- Двенадцать случаев подтвердились у мигрантов в общежитии в Горелово, - пишет ТАСС со ссылкой на источник в правительстве Ленобласти.

При этом точное число обитателей хостела пока неизвестно. По предварительным данным, здесь живут несколько десятков человек. При этом условия оставляют желать лучшего.

Ситуацией уже заинтересовались правоохранительные органы, а власти Ленобласти из-за резкого роста числа заболевших перевели Ломоносовский район из «желтой» в «красную» зону, как проблемный с точки эпидобстановки.

Отметим, что заболевшие мигранты попали в статистику за 19 мая, а 20 числа по Ломоносовскому району прибавилось пять зараженных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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