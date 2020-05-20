Ломоносовский район попал в «красную» зону Ленобласти из-за вспышки коронавируса у мигрантов

20 Май 2020 2020-05-20T17:30:51+03:00

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Ломоносовский район Ленинградской области стал шестым в списке входящих в «красную зону» региона. 20 мая решение о его перемещении в статус неблагоприятных с точки зрения эпидемиологической обстановки принял губернатор Александр Дрозденко.

- Ломоносовский район приблизился к лидерам «коронавирусного антирейтинга» благодаря соседству с Петербургом, сегодня в районе уже 92 заболевших жителя, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Именно в «красной зоне» действует больше всего ограничений по работе предприятий, а также для передвижения людей и транспорта. В нее также включены Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский и Кировский районы.

Напомним, что 19 мая в общежитии для иностранных рабочих в Горелово была зафиксирована вспышка коронавируса. Здесь разом заразились 12 человек. А всего в хостеле живут несколько десятков мигрантов.

Ситуацией уже заинтересовались надзорные органы.

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ИСТОЧНИК KP.RU