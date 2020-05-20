Памятные доски медикам, погибшим при борьбе с коронавирусом, могут появиться в Санкт-Петербурге
Увековечить память медработников, которые умерли от COVID-19, предложили петербуржцы, прошедшие войну. Ветераны боевых действий намерены обратиться в правительство города с просьбой установить в Северной столице мемориальные доски в честь врачей, медсестер и фельдшеров, которые заразились коронавирусом, пока лечили от него пациентов, а впоследствии погибли.
По словам ветеранов, сегодняшняя борьба с пандемией для медиков сродни работе в условиях военного времени. По задумке общественников, после того, как эпидемия закончится, памятные доски должны появиться в больницах, где трудились погибшие медработники.
В благодарность умершим от COVID-19 врачам в Санкт-Петербурге уже появился стихийный мемориал. Стена памяти находится на Малой Садовой улицы. Здесь размещены фотографии погибших медиков и всегда лежат живые цветы.
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ИСТОЧНИК KP.RU