2020-05-20T18:49:04+03:00
Общество

Излечившиеся от коронавируса Петербуржцы запустили акцию «Я уже здоров»

Муж с женой сделали специальные значки и теперь раздают их у Боткинской больницы [видео]
Петр КИБЕР
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Выздоровевшие петербуржцы запустили акцию "Я уже здоров". Фото: Комздрав СПбВыздоровевшие петербуржцы запустили акцию "Я уже здоров". Фото: Комздрав СПб
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Семейная пара петербуржцев, переболевшая коронавирусом, решила поддержать пациентов и врачей, которые сражаются с опасным недугом и напомнить им, что болезнь можно победить. Для этого муж с женой запустили акцию «я уже здоров» и даже сделали специальные значки.

- Супруги переболели новой коронавирусной инфекцией в начале апреля. У Михаила COVID-19 протекал в тяжелой форме, в связи с чем он был госпитализирован в больницу Боткина. Его жена Светлана перенесла болезнь дома, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Поправившись, супруги решили, что жизнь прекрасна, ее надо ценить и помогать больным вернуться к нормальному состоянию. А для этого горожане решили поднять моральный дух петербуржцев и напомнить, что с каждым днем из больниц выписывается все больше человек.

Сделанные по их заказу значки Михаил и Светлана принесли врачам Боткинской больницы, где лежат сотни коронавирусных пациентов. Медики решили присоединиться к акции и тоже будут носить значки, подбадривая больных.

Переболевшие коронавирусом петербуржцы выпустили значки "Я уже здоров".Видео: Комитет по здравоохранению СПб

ИСТОЧНИК KP.RU

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