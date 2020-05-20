2020-05-20T19:06:43+03:00
Происшествия

Петербуржец пойдет под суд за нападение на врача скорой помощи

Он с кулаками бросился на медиков, которые приехали помочь его престарелой бабушке
Петр КИБЕР
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Петербуржец может сесть на два года за нападение на врачей скорой.Петербуржец может сесть на два года за нападение на врачей скорой.Фото: Артем КИЛЬКИН
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42-летний житель Санкт-Петербурга вскоре окажется на скамье подсудимых. Причиной этому стало его буйное поведение. Причем в отношении врачей скорой помощи, на которых он напал когда те приехали оказать помощь его бабушке.

- Вечером 2 мая 2020 года, в квартире одного из домов по Шпалерной улице, из хулиганских побуждений сорвал индивидуальные средства защиты с врача бригады «скорой помощи», - сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Санкт-Петербургу.

На этом хулиган не ограничился и ударил врача кулаком в грудь. Причем так сильно, что пострадавший отлетел и упал на пол. В это время в комнате ждала помощи 81-летняя бабушка грубияна. Медики все же выполнили свой врачебный долг и осмотрели пенсионерку, а вот ее внуком занялись полицейские.

Мужчину, который был пьян, задержали и доставили в отделение. Позднее в отношении его было заведено уголовное дело. По статье «Побои» петербуржцу грозят обязательные или исправительные работы, административный арест до полугода или даже тюрьма на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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