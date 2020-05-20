30 новых машин скорой помощи получит Санкт-Петербург

20 Май 2020 2020-05-20T19:10:46+03:00

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Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга сообщил, что в собственность города поступят дополнительные машины скорой помощи. Всего врачи получат 30 новеньких автомобилей российского производства класса С. Их доставят с завода «ГАЗ» и компании «Форд Соллерс Елабуга».

- Поставка автомобилей запланирована на июнь. Для приобретения машин на прошлой неделе губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов постановлением 40-пг наделил КИО исключительными полномочиями по подписанию от имени правительства Санкт-Петербурга трехсторонних государственных контрактов между комитетом, Минпромторгом и автомобильными компаниями, - отмечают в пресс-службе КИО.

Ранее о своих нелегких буднях во время пандемии коронавируса «Комсомолке» рассказали несколько врачей скорой помощи. Теперь медикам, например, приходится тратить время и силы на дезинфекцию салона.

ИСТОЧНИК KP.RU