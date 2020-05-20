Два подростка пострадал в ДТП с бесправником в Ленобласти

20 Май 2020 2020-05-20T19:23:17+03:00

Утром 20 мая под Приморском в кювет улетел «Рено» с 20-летним водителем за рулем

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Инспекторы ГИБДД Выборгского района Ленобалсти выясняют обстоятельства серьезного ДТП, в котором тяжело пострадали двое подростков. Они ехали в машине с 20-летним водителем, у которого даже не было прав.

- По предварительной информации 20 мая, около 05:00, на 73 км автодороги Зеленогорск-Приморск-Выборг, водитель, управляя «Рено» совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на деревья, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петребургу и Ленобласти.

В результате аварии машина «срубила» дерево и почти легла на крышу. При ударе тяжелые травмы получил 17-летний подросток, его госпитализировали в реанимацию. Еще один пассажир 2002 года рождения сломал бедро. Его также госпитализировали.

20-летний водитель не пострадал. При проверке оказалось, что права ему никогда не выдавались. Правда, за рулем он был в трезвом виде. Сейчас инспекторы Госавтоинспекции ведут проверку, по ее окончании будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU