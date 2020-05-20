Медработники Санкт-Петербурга получили обещанные выплаты по коронавирусу
Губернатор Александр Беглов в ходе совещания с прокурором Санкт-Петербурга отчитался, что все медицинские работники города получили обещанные выплаты. 13 860 медикам начислили деньги за работу с коронавирусными больными. Размеры выплат зависят от должности и варьируются от 25 до 80 тысяч рублей. Согласно еще одному постановлению правительства РФ, дополнительные надбавки достались 19 624 медработникам.
- Также выплаты по 300 тысяч рублей из городского бюджета получили 68 медиков, заразившихся на работе. Вдобавок по миллиону рублей получили семьи троих умерших от коронавирусной инфекции медиков. Дополнительные выплаты начислены и переведены врачам на зарплатные карты, - передают слова губернатора в пресс-службе Смольного.
Напомним, что для медиков, которым отказали в выплатах по коронавирусу, планируют создать специальную комиссию, чтобы они смогли туда пожаловаться.
ИСТОЧНИК KP.RU