2020-05-20T19:29:29+03:00
Общество

Медработники Санкт-Петербурга получили обещанные выплаты по коронавирусу

Деньги получили и семьи троих медиков, умерших от COVID-19
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Беглов заявил, что всем петербургским медикам, лечащих пациентов с коронавирусом, уже выплатили обещанные деньги.Беглов заявил, что всем петербургским медикам, лечащих пациентов с коронавирусом, уже выплатили обещанные деньги.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Губернатор Александр Беглов в ходе совещания с прокурором Санкт-Петербурга отчитался, что все медицинские работники города получили обещанные выплаты. 13 860 медикам начислили деньги за работу с коронавирусными больными. Размеры выплат зависят от должности и варьируются от 25 до 80 тысяч рублей. Согласно еще одному постановлению правительства РФ, дополнительные надбавки достались 19 624 медработникам.

- Также выплаты по 300 тысяч рублей из городского бюджета получили 68 медиков, заразившихся на работе. Вдобавок по миллиону рублей получили семьи троих умерших от коронавирусной инфекции медиков. Дополнительные выплаты начислены и переведены врачам на зарплатные карты, - передают слова губернатора в пресс-службе Смольного.

Напомним, что для медиков, которым отказали в выплатах по коронавирусу, планируют создать специальную комиссию, чтобы они смогли туда пожаловаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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