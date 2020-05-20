Шестеро утят провалились в дыру у теплосети в Приморском районе
В Приморском районе Санкт-Петербурга местные жители спасали утят, провалившихся в зазор рядом с теплосетью. Горожан привлек громкий голос мамы-утки, которая пыталась докричаться до своих малышей, попавших в беду. Птица вывела десятерых деток на прогулку, но шестеро самых неуклюжих свалились в яму. К счастью, они выжили и подавали сигналы матери.
Теплоэнергетики прорезали себе путь к пернатой малышне. Фото: instagram.com/annakuntcevich
В этот момент птичье семейство привлекло внимание уже десятка прохожих. Неравнодушные люди тут же вызвали на место аварийную бригаду. Позднее к ней приехали на помощь и специалисты из ГУП «ТЭК». Вскоре они успешно соорудили себе «люк» и спустились за упавшими утятами.
- Куча здоровых дядек спасают маленьких утят. Это правильно. Вот такие вот дела! Шестерых спасли. Спасибо за быстрое реагирование и счастливых малышей, - написала девушка, ставшая очевидцем спасательной операции, в своем Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU