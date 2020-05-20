2020-05-20T19:59:12+03:00
Дом. Семья

Шестеро утят провалились в дыру у теплосети в Приморском районе

Бедолаг спасли прохожие и теплоэнергетики, которые не поленились приехать на помощь малышам [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Мать-утка слышала упавших малышей, но ничего бы не смогла сделать, если бы не помощь людей. Фото: instagram.com/annakuntcevichМать-утка слышала упавших малышей, но ничего бы не смогла сделать, если бы не помощь людей. Фото: instagram.com/annakuntcevich
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В Приморском районе Санкт-Петербурга местные жители спасали утят, провалившихся в зазор рядом с теплосетью. Горожан привлек громкий голос мамы-утки, которая пыталась докричаться до своих малышей, попавших в беду. Птица вывела десятерых деток на прогулку, но шестеро самых неуклюжих свалились в яму. К счастью, они выжили и подавали сигналы матери.

Теплоэнергетики прорезали себе путь к пернатой малышне. Фото: instagram.com/annakuntcevich

Теплоэнергетики прорезали себе путь к пернатой малышне. Фото: instagram.com/annakuntcevich

В этот момент птичье семейство привлекло внимание уже десятка прохожих. Неравнодушные люди тут же вызвали на место аварийную бригаду. Позднее к ней приехали на помощь и специалисты из ГУП «ТЭК». Вскоре они успешно соорудили себе «люк» и спустились за упавшими утятами.

- Куча здоровых дядек спасают маленьких утят. Это правильно. Вот такие вот дела! Шестерых спасли. Спасибо за быстрое реагирование и счастливых малышей, - написала девушка, ставшая очевидцем спасательной операции, в своем Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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