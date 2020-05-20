Суд не арестовал участников ДТП на Суворовском, в котором на глазах двух малышей погибла мать

20 Май 2020 2020-05-20T20:25:13+03:00

Суд не арестовал предполагаемых виновников смертельного ДТП на Суворовском проспекте, где на глазах двух детей погибла мать. Фото: vk.com/dorinspb

Водитель автобуса, например, вину не признает, но и скрываться не намерен

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Смольнинский районный суд не стал арестовывать таксиста и водителя автобуса, на которых полиция завела уголовные дела после гибели матери двух детей в аварии на Суворовском проспекте. Следствие просило заключить обоих предполагаемых виновников в СИЗО. Напомним, мамой двух детей оказалась медсестра, которая недавно вылечилась от коронавируса. Шокированный отец пока не стал говорить мальчикам о ее смерти.

- Следствие считает, что водитель такси «Киа Рио», следуя по средней полосе Суворовского проспекта, совершил столкновение с попутным автобусом, начинающим движение от остановки. В результате иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со встречным автомобилем «Шкода Рапид», после чего выехала на тротуар и сбила стойку дорожного знака, которую отбросило на женщину. Она скончалась на месте происшествия, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В действиях первых двух участников ДТП усмотрели нарушения сразу нескольких правил дорожного движения. Известно, что водитель автобуса вину не признает, но и скрываться не намерен. Мужчина утверждает, что ехал по инструкции. В итоге суд не арестовал ни первого, ни второго.

На Суворовском проспекте в Санкт-Петербурге такси насмерть сбило мать двоих детей.Видео: vk.com/spb_today

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ИСТОЧНИК KP.RU