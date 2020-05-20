Шесть районов Санкт-Петербурга лишились нелегальных киосков и торговых павильонов

20 Май 2020 2020-05-20T20:59:21+03:00

Предприниматели либо не платили деньги за землю, либо даже не уведомляли властей об установке ларьков [фото]

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Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга провел рейды в шести районах города с целью избавиться от нелегальных киосков и торговых павильонов. Самым злостным должником оказался владелец ларька с перекрестка улиц Алтайской и Ленсовета. В помещении площадью 20 «квадратов» торговали продуктами и даже алкоголем, что было незаконно. Долг предпринимателя перед городом за землю составил уже больше 100 тысяч рублей.

Многие участки пришлось освобождать силой. Фото: ККИ Санкт-Петербурга

- Нелегальные павильоны, с владельцами которых договор на использование территории был расторгнут ранее, нашли на бульваре Новаторов, улицах Подвойского, Звездной, Спортивной, а также на проспекте Маршала Жукова и Колпинском шоссе. Всем предпринимателям вручали уведомления о добровольном освобождении земель, однако этого не было сделано. Павильоны снесли силами сотрудников ККИ и подведомственной организации, - докладывает пресс-служба ККИ Санкт-Петербурга.

Сейчас горе-бизнесменов хотят привлечь к административной ответственности. Вдобавок с них планируют взыскать деньги, потраченные на снос их павильонов. Среди добросовестных предпринимателей были лишь двое: с улиц Симонова и Садовой. Эти нарушители самостоятельно освободили территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU