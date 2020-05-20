2020-05-20T21:22:05+03:00
Происшествия

Отец и сын насмерть разбились, слетев на «Ладе» в кювет в Ленобласти

По неизвестной причине водитель выехал в кювет, что закончилось трагедией [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Под Тихвином двое мужчин насмерть разбились, влетев в дерево на "Ладе". Фото: vk.com/dorinspbПод Тихвином двое мужчин насмерть разбились, влетев в дерево на "Ладе". Фото: vk.com/dorinspb
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В Ленобласти двое мужчин насмерть разбились на «Ладе», слетев в кювет и столкнувшись с деревом. Все произошло около 17:43 на 198-м километре автодороги «Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь». Причины происшествия сейчас устанавливают в ГИБДД. Известно, что от удара оба мужчины вылетели через лобовое стекло. По информации «Дорожного инспектора» во «Вконтакте», на асфальте не было следов торможения. Местные жители рассказали, что в машине находились отец и сын.

От сильного удара мужчины вылетели через лобовое стекло. Фото: vk.com/dorinspb

От сильного удара мужчины вылетели через лобовое стекло. Фото: vk.com/dorinspb

Кто именно находился за рулем легковушки, пока неизвестно. Известно, что старшему мужчине на вид около 50-60 лет, а младшему – от 30 до 40.

- Водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2107, двигаясь со стороны деревни Липная Горка в сторону деревни Ситомля, совершил съезд автомашины в левый по ходу своего движения кювет с последующим наездом на препятствие – дерево. На месте ДТП проводятся следственные действия, - немного восстановили картину происшествия в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Отец и сын насмерть разбились, слетев на «Ладе» в кювет в Ленобласти
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