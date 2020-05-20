На петербуржца завели уголовное дело за оскорбительные комментарии в соцсетях

20 Май 2020 2020-05-20T21:46:06+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга, который оставлял оскорбительные комментарии в социальной сети «Вконтакте». Ему уже предъявили обвинение и избрали меру пресечения. Дело завели по статье за возбуждение ненависти, вражды, а также унижение человеческого достоинства. Оказалось, свой гнев горожанин выражал в крайне опасной форме.

- Следователями совместно с полицейскими установлено, что обвиняемый в период с ноября 2019 года по март 2020 года в социальной сети «ВКонтакте» разместил комментарии, унижающие человеческое достоинство по признаку национальности. Причем его слова были доступны для прочтения неограниченному кругу лиц, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит, в худшем случае, лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU