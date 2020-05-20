Пенсионеров, лечащихся от COVID-19 в госпитале в «Ленэкспо», перевели в отдельную секцию

20 Май 2020 2020-05-20T22:03:57+03:00

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Во временном госпитале «Ленэкспо», где лечат больных легкой формой коронавируса, организовали отдельную секцию для пенсионеров. Ранее губернатор Александр Беглов учел обращения пациентов и распорядился уделять самым пожилым горожанам дополнительное внимание и поддержку. Теперь к пенсионерам разрешат пускать волонтеров, которые смогут помочь по тому или иному вопросу и даже почитать книгу или принести чашку чая.

- В настоящее время пациенты старшей возрастной группы переведены в отдельную секцию. Мы увеличили количество среднего медицинского персонала на 26 человек благодаря выпускникам санкт-петербургских медицинских колледжей. Эти медсестры будут работать далее в Госпитале ветеранов войн, мы предоставим все возможности для этого, - цитируют в пресс-службе Смольного Максима Кабанова, начальника Госпиталя для ветеранов войн.

Вдобавок в «полевой» госпиталь в «Ленэкспо» будут приезжать опытные врачи для консультаций местного персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU