2020-05-20T22:03:57+03:00
Общество

Пенсионеров, лечащихся от COVID-19 в госпитале в «Ленэкспо», перевели в отдельную секцию

Там пожилым пациентам уделят дополнительное внимание и поддержку
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Пожилых пациентов временного госпиталя в "Ленэкспо" перевели в отдельную секцию. Фото: СмольныйПожилых пациентов временного госпиталя в "Ленэкспо" перевели в отдельную секцию. Фото: Смольный
Изменить размер текста:

Во временном госпитале «Ленэкспо», где лечат больных легкой формой коронавируса, организовали отдельную секцию для пенсионеров. Ранее губернатор Александр Беглов учел обращения пациентов и распорядился уделять самым пожилым горожанам дополнительное внимание и поддержку. Теперь к пенсионерам разрешат пускать волонтеров, которые смогут помочь по тому или иному вопросу и даже почитать книгу или принести чашку чая.

- В настоящее время пациенты старшей возрастной группы переведены в отдельную секцию. Мы увеличили количество среднего медицинского персонала на 26 человек благодаря выпускникам санкт-петербургских медицинских колледжей. Эти медсестры будут работать далее в Госпитале ветеранов войн, мы предоставим все возможности для этого, - цитируют в пресс-службе Смольного Максима Кабанова, начальника Госпиталя для ветеранов войн.

Вдобавок в «полевой» госпиталь в «Ленэкспо» будут приезжать опытные врачи для консультаций местного персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Объявлением о продаже ребенка в Санкт-Петербурге заинтересовались следователи
Пенсионеров, лечащихся от COVID-19 в госпитале в «Ленэкспо», перевели в отдельную секцию
На петербуржца завели уголовное дело за оскорбительные комментарии в соцсетях
Отец и сын насмерть разбились, слетев на «Ладе» в кювет в Ленобласти
Шесть районов Санкт-Петербурга лишились нелегальных киосков и торговых павильонов
Суд не арестовал участников ДТП на Суворовском, в котором на глазах двух малышей погибла мать
Шестеро утят провалились в дыру у теплосети в Приморском районе
Медработники Санкт-Петербурга получили обещанные выплаты по коронавирусу
Два подростка пострадал в ДТП с бесправником в Ленобласти
30 новых машин скорой помощи получит Санкт-Петербург
Петербуржец пойдет под суд за нападение на врача скорой помощи
Излечившиеся от коронавируса Петербуржцы запустили акцию «Я уже здоров»
Памятные доски медикам, погибшим при борьбе с коронавирусом, могут появиться в Санкт-Петербурге
Ломоносовский район попал в «красную» зону Ленобласти из-за вспышки коронавируса у мигрантов
В Ленинградской области произошла вспышка коронавируса среди мигрантов
Над КАД ограничат движение на три недели до 10 июня 2020 года
Горе-мать продала квартиру в Санкт-Петербурге, чтобы выплатить долг по алиментам сыну
Вице-губернатор Санкт-Петербурга рассказал об условиях для снятия ограничений
У вороны-героини, которая защитила гнездо от снега и града, вылупились птенцы