2020-05-20T22:50:16+03:00
Происшествия

Пожарные спасли двух человек из горящей пятиэтажки на Эрлеровском бульваре

Всего спасатели МЧС эвакуировали 23 человека
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В доме на Эрлеровском бульваре загорелась двухкомнатная квартира, эвакуировано 23 человека.В доме на Эрлеровском бульваре загорелась двухкомнатная квартира, эвакуировано 23 человека.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петродворцовом районе в доме №22 на Эрлеровском бульваре загорелась квартира, находящаяся на втором этаже. «Двушка» вспыхнула около 21:08. Испуганные очевидцы тут же вызвали на место происшествия спасателей МЧС. Пожарные оперативно прибыли на место и поняли, что без эвакуации не обойтись.

- Установлено, что в двухкомнатной квартире общей площадью 45 квадратных метров начался пожар в комнате площадью 15 «квадратов». Там горела обстановка на пяти квадратных метрах. Из пятиэтажного дома в итоге эвакуировали 23 человека. Спасли двоих: одного из горящей квартиры, а другого из соседней, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Спустя 24 минуты, в 21:32, пожар успешно ликвидировали. По словам спасателей МЧС, пострадавших в происшествии нет. Причина пожара сейчас устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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