Едва живого лисенка, истерзанного собаками, спасают в Ленобласти
Лисенка, истерзанного собаками, нашли в Ленинградской области. На малыша чудом наткнулись люди. Точно известно, что из норы его достал пес. Сейчас малыш едва живой. Его срочно положили в коробку и отвезли в Центр помощи диким животным «Велес», где за его лечение взялись ветеринары. Что случилось с мамой лисенка, вряд ли удастся выяснить.
За здоровье малыша молятся подписчики "Велеса". Фото: vk.com/veles_spb
- У нас лисенок новенький. Собака достала из норы. Состояние малыша критическое, - коротко отчитались волонтеры «Велеса» в официальной группе во «Вконтакте».
Из-за бродячих собак в Центр попадает уже не первое животное. Накануне к волонтерам привезли очередного лосенка, которого отбили от стаи псов глубокой ночью. Малюткой оказалась девочка. Ее назвали Алисой и вручили ей бандану одноименной рок-группы. Теперь зоозащитники ухаживают уже за пятью лосятами. Ребята уже сдружились и мирно живут в отдельной теплой и уютной комнатке.
Лосята чувствуют себя куда лучше и приняли к себе "младшую сестренку". Фото: vk.com/veles_spb
ИСТОЧНИК KP.RU