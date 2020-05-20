Едва живого лисенка, истерзанного собаками, спасают в Ленобласти

20 Май 2020 2020-05-20T23:21:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Лисенка, истерзанного собаками, нашли в Ленинградской области. На малыша чудом наткнулись люди. Точно известно, что из норы его достал пес. Сейчас малыш едва живой. Его срочно положили в коробку и отвезли в Центр помощи диким животным «Велес», где за его лечение взялись ветеринары. Что случилось с мамой лисенка, вряд ли удастся выяснить.

За здоровье малыша молятся подписчики "Велеса". Фото: vk.com/veles_spb

- У нас лисенок новенький. Собака достала из норы. Состояние малыша критическое, - коротко отчитались волонтеры «Велеса» в официальной группе во «Вконтакте».

Из-за бродячих собак в Центр попадает уже не первое животное. Накануне к волонтерам привезли очередного лосенка, которого отбили от стаи псов глубокой ночью. Малюткой оказалась девочка. Ее назвали Алисой и вручили ей бандану одноименной рок-группы. Теперь зоозащитники ухаживают уже за пятью лосятами. Ребята уже сдружились и мирно живут в отдельной теплой и уютной комнатке.

Лосята чувствуют себя куда лучше и приняли к себе "младшую сестренку". Фото: vk.com/veles_spb

ИСТОЧНИК KP.RU