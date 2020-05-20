2020-05-20T23:54:27+03:00
Происшествия

Мошенничество на 327 млн рублей при реализации нацпроекта нашли в Санкт-Петербурге

Социальный центр в Красносельском районе оказался под пристальным вниманием прокуратуры и СК
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Социальный центр в Красносельском районе заподозрили в мошенничестве при реализации нацпроекта "Демография".Социальный центр в Красносельском районе заподозрили в мошенничестве при реализации нацпроекта "Демография".Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района заподозрили в крупных хищениях при реализации национального проекта «Демография». Все началось с проверки прокуратуры, которая закончилась вполне плодотворно. Сотрудники надзорного ведомства установили, что субсидии в размере больше 327 млн рублей ушли совсем не туда, куда надо.

- Деньги распределили на выплату заработной платы сотрудникам, а также работникам, трудоустроенным фиктивно, хотя субсидии выделялись только для реализации нацпроекта, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Материалы проверки надзорного ведомства в итоге оказались на столе у следователей, а те оперативно возбудили уголовное дело по статье за мошенничество в особо крупном размере. Сейчас ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Добавим, что среди главных целей нацпроекта «Демография» - увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет, а также снижение смертности среди трудоспособного населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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