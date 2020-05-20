Мошенничество на 327 млн рублей при реализации нацпроекта нашли в Санкт-Петербурге
Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района заподозрили в крупных хищениях при реализации национального проекта «Демография». Все началось с проверки прокуратуры, которая закончилась вполне плодотворно. Сотрудники надзорного ведомства установили, что субсидии в размере больше 327 млн рублей ушли совсем не туда, куда надо.
- Деньги распределили на выплату заработной платы сотрудникам, а также работникам, трудоустроенным фиктивно, хотя субсидии выделялись только для реализации нацпроекта, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.
Материалы проверки надзорного ведомства в итоге оказались на столе у следователей, а те оперативно возбудили уголовное дело по статье за мошенничество в особо крупном размере. Сейчас ход расследования находится на контроле прокуратуры.
Добавим, что среди главных целей нацпроекта «Демография» - увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет, а также снижение смертности среди трудоспособного населения.
ИСТОЧНИК KP.RU