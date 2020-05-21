Стая волков и одинокий медведь попали в фотоловушку в лесу Ленобласти
Стая волков, медведь и лоси попали в фотоловушку, установленную в лесу Тихвинского района Ленинградской области. Любопытными снимками поделились в сообществе «Подслушано | Тихвин» во «Вконтакте». Оказалось, что фотографии сделаны еще в минувшем апреле, однако их опубликовали только сейчас.
Дикие звери приходят к солонцу и невольно становятся героями эффектных снимков. Фото: vk.com/tih_win
- На фотоловушку на территории ООУ Тихвинского района за несколько дней попали не только лоси, но и медведь и волки! – написал автор снимков.
Судя по снимкам, у фотоловушки специально установили солонец, чтобы приманивать зверей. Они охотно бродят там с завидной частотой.
Животные часто проходят возле солонца. Фото: vk.com/tih_win
Напомним, что в Ленобласти диких животных видят и на дорогах. Например, в Кингисеппском районе медведица с тремя медвежатами попалась на глаза автомобилисту. Мохнатые пешеходы попытались перейти проезжую часть, но заметив транспорт, поначалу угрожающе двинулись в его сторону. К счастью, встреча закончилась без происшествий.
ИСТОЧНИК KP.RU