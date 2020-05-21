2020-05-21T00:25:40+03:00
Дом. Семья

Стая волков и одинокий медведь попали в фотоловушку в лесу Ленобласти

Все звери обитают в лесу Тихвинского района и не раз попадают в объектив камеры [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Лоси, медведь и волки попали в фотоловушку в Ленобласти. Фото: vk.com/tih_winЛоси, медведь и волки попали в фотоловушку в Ленобласти. Фото: vk.com/tih_win
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Стая волков, медведь и лоси попали в фотоловушку, установленную в лесу Тихвинского района Ленинградской области. Любопытными снимками поделились в сообществе «Подслушано | Тихвин» во «Вконтакте». Оказалось, что фотографии сделаны еще в минувшем апреле, однако их опубликовали только сейчас.

Дикие звери приходят к солонцу и невольно становятся героями эффектных снимков. Фото: vk.com/tih_win

Дикие звери приходят к солонцу и невольно становятся героями эффектных снимков. Фото: vk.com/tih_win

- На фотоловушку на территории ООУ Тихвинского района за несколько дней попали не только лоси, но и медведь и волки! – написал автор снимков.

Судя по снимкам, у фотоловушки специально установили солонец, чтобы приманивать зверей. Они охотно бродят там с завидной частотой.

Животные часто проходят возле солонца. Фото: vk.com/tih_win

Животные часто проходят возле солонца. Фото: vk.com/tih_win

Напомним, что в Ленобласти диких животных видят и на дорогах. Например, в Кингисеппском районе медведица с тремя медвежатами попалась на глаза автомобилисту. Мохнатые пешеходы попытались перейти проезжую часть, но заметив транспорт, поначалу угрожающе двинулись в его сторону. К счастью, встреча закончилась без происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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