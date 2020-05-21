Появилось видео момента ДТП на Суворовском проспекте, в котором на глазах двух детей погибла мама

21 Май 2020 2020-05-21T01:22:55+03:00

В Сети опубликовали новую видеозапись момента ДТП на Суворовском проспекте, в котором на глазах двух малышей погибла мать. Фото: vk.com/dorinspb

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В сообществе «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» опубликовали новую видеозапись страшного ДТП на Суворовском проспекте, в результате которого на глазах двух маленьких детей погибла мать. Запись ведется от лица автобуса, который столкнулся с такси, что привело к снесенному дорожному знаку, убившему женщину. На обоих участников аварии завели уголовные дела. Однако 20 мая суд освободил водителей, посчитав, что их не стоит держать в СИЗО на время следствия.

- Водитель автобуса вину не признает, но и скрываться не намерен. Мужчина утверждает, что делал все по инструкции. В ходатайстве следствия сказано, что он нарушил несколько правил дорожного движения. Суд отказал в заключении под стражу его, а также водителя такси, - сообщала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По видеозаписи можно понять, что таксист двигался по дороге с приличной скоростью, а водитель автобуса, судя по всему, не заметил попутную легковушку, отъезжая от остановки. Расследование покажет, кто виноват. Между тем шокированный отец малюток пока не стал говорить детям, что их мама погибла. «Комсомолка» объявила сбор помощи для многодетной семьи.

Столкновение такси и автобуса на Суворовском проспекте, в результате которого погибла мать двоих детей.Видео: vk.com/dorinspb

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ИСТОЧНИК KP.RU