2020-05-21T01:59:09+03:00
Общество

Новый велопрокат появится в конце мая в Санкт-Петербурге

Для начала горожанам будут доступны больше 500 велосипедов, а в июле их количество увеличат до 1 тысячи
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Велошеринг появится в Санкт-Петербурге в конце мая 2020 года. Фото: instagram.com/smartbike.spbВелошеринг появится в Санкт-Петербурге в конце мая 2020 года. Фото: instagram.com/smartbike.spb
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К концу мая 2020 года в Санкт-Петербурге запустят новый велопрокат. Старый, напомним, закрыли из-за низкой прибыли и отсутствия субсидирования. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры уже встретился с представителями велошеринговой компании. В организации отметили, что их «фишкой» станет бесстанционный прокат. Сервис ориентирован на доступные зоны и уже существующие велопарковки города.

- Воспользоваться услугами проката велосипедов сможет любой человек после того, как пройдет процедуру регистрации в системе сервиса SmartBike. Затем ему необходимо выбрать велосипед, проверить его исправность, отсканировать QR-код и оплатить тариф. После поездки горожане смогут оставить велосипед на любой велопарковке, согласно карте в мобильном приложении, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Сначала велосипед можно будет взять на прокат только на Васильевском, Петроградском, Крестовском и Елагином островах, частях Калининского, Красногвардейского, Центрального, Адмиралтейского и Приморского районов, а также в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Велошеринг предоставит горожанам 500 велосипедов, а к июлю их количество увеличат до 1 тысячи с небольшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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