Мокрый снег выпадет 21 мая 2020 года в Санкт-Петербурге

21 Май 2020 2020-05-21T07:45:02+03:00

Температура воздуха в городе упадет до +8 градусов по Цельсия

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Теплая погода все никак не хочет приходить в Санкт-Петербург. Утро в четверг, 21 мая 2020 года, в городе началось с дождя и мокрого снега. Температура воздуха на 7 часов составляла всего 2-3 градуса. Даже зимой в Северной столице было теплее.

- 21 мая утром в Петербурге сильные осадки в видел дождя и мокрого снега. Ветер в течение дня будет северный, умеренный, в прибрежных районах местами порывы до сильного, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Температура воздуха днем поднимется всего на несколько градусов – всего до 6-8 градусов тепла.

В два ближайших дня, по прогнозам синоптиков, погода немного улучшится. Осадков не будет, ветер ожидается слабый, а температура воздуха будет держаться в районе плюс 12-14 градусов, ночью опускаться до 2-4 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU