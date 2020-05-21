Уличный музыкант сыграл на бутылках для жителей Санкт-Петербурга

21 Май 2020 2020-05-21T08:07:33+03:00

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В Санкт-Петербурге жители Приморского района заметили уличного музыканта, который играл не на гитаре, скрипке или барабанах, а на бутылках. В четверг, 21 мая 2020 года, очевидцы «концерта» опубликовали видео в социальной сети. На нем мужчина сидит перед сложной конструкцией из бамбуковых палок, в которым на веревочках привязаны стеклянные бутылки по разному наполненные водой.

- Уличный музыкант в Приморском районе, - гласит подпись к видео.

Музыкант отбивает мелодию специальными палочками, как для ксилофона. Один из комментаторов в соцсети отметил, что такое же выступление выдел на улице в Хельсинки.

- Сначала опустошит, потом играет. У нас таких пол двора, - ворчливо заметил один из участников обсуждения видео.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что молодой композитор и дирижер Евгений Григорович устроил концерт на балконе дома в районе Красного Села. Сначала музыкант сыграл на саксофоне, затем сел за клавиши. Все выступление от транслировал в соцсетях.

Уличный музыкант играет на бутылках в Санкт-Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU