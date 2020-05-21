Уличный музыкант сыграл на бутылках для жителей Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге жители Приморского района заметили уличного музыканта, который играл не на гитаре, скрипке или барабанах, а на бутылках. В четверг, 21 мая 2020 года, очевидцы «концерта» опубликовали видео в социальной сети. На нем мужчина сидит перед сложной конструкцией из бамбуковых палок, в которым на веревочках привязаны стеклянные бутылки по разному наполненные водой.
- Уличный музыкант в Приморском районе, - гласит подпись к видео.
Музыкант отбивает мелодию специальными палочками, как для ксилофона. Один из комментаторов в соцсети отметил, что такое же выступление выдел на улице в Хельсинки.
- Сначала опустошит, потом играет. У нас таких пол двора, - ворчливо заметил один из участников обсуждения видео.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что молодой композитор и дирижер Евгений Григорович устроил концерт на балконе дома в районе Красного Села. Сначала музыкант сыграл на саксофоне, затем сел за клавиши. Все выступление от транслировал в соцсетях.
Уличный музыкант играет на бутылках в Санкт-Петербурге .
ИСТОЧНИК KP.RU