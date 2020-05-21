2020-05-21T08:07:33+03:00
Общество

Уличный музыкант сыграл на бутылках для жителей Санкт-Петербурга

Видео «концерта» появилось в социальной сети [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Уличный музыкант сыграл на бутылках для жителей Приморского района Санкт-ПетербургаУличный музыкант сыграл на бутылках для жителей Приморского района Санкт-ПетербургаФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге жители Приморского района заметили уличного музыканта, который играл не на гитаре, скрипке или барабанах, а на бутылках. В четверг, 21 мая 2020 года, очевидцы «концерта» опубликовали видео в социальной сети. На нем мужчина сидит перед сложной конструкцией из бамбуковых палок, в которым на веревочках привязаны стеклянные бутылки по разному наполненные водой.

- Уличный музыкант в Приморском районе, - гласит подпись к видео.

Музыкант отбивает мелодию специальными палочками, как для ксилофона. Один из комментаторов в соцсети отметил, что такое же выступление выдел на улице в Хельсинки.

- Сначала опустошит, потом играет. У нас таких пол двора, - ворчливо заметил один из участников обсуждения видео.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что молодой композитор и дирижер Евгений Григорович устроил концерт на балконе дома в районе Красного Села. Сначала музыкант сыграл на саксофоне, затем сел за клавиши. Все выступление от транслировал в соцсетях.

Уличный музыкант играет на бутылках в Санкт-Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Движение по «Скандинавии» изменится из-за строительства развязки в Ленинградской области
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 21 мая 2020 года: заболел еще 61 человек
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 21 мая 2020 года составило 5 человек
Крупнейшую сеть секс-шопов выставили на продажу из-за коронавируса
Насильника из лифта задержали в Приморском районе Санкт-Петербурга
Больше 13,5 тысяч человек обследовали в Санкт-Петербурге на коронавирус за сутки
Три вида птиц Санкт-Петербурга вошли в Красную книгу России
Коронавирус в Карелии, последние новости на 21 мая 2020 года: Вирус распространяется по республике
Клещи покусали более 500 жителей Санкт-Петербурга за неделю
Уличный музыкант сыграл на бутылках для жителей Санкт-Петербурга
Мокрый снег выпадет 21 мая 2020 года в Санкт-Петербурге
Новый велопрокат появится в конце мая в Санкт-Петербурге
Появилось видео момента ДТП на Суворовском проспекте, в котором на глазах двух детей погибла мама
Стая волков и одинокий медведь попали в фотоловушку в лесу Ленобласти
Мошенничество на 327 млн рублей при реализации нацпроекта нашли в Санкт-Петербурге
Едва живого лисенка, истерзанного собаками, спасают в Ленобласти