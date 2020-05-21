2020-05-21T08:39:20+03:00
Общество

Клещи покусали более 500 жителей Санкт-Петербурга за неделю

Более 1 тысячи человек сделали прививки от энцефалита с 11 по 17 мая 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Более 500 человек пострадали от укуса клеще в Санкт-Петербурге за одну неделю маяБолее 500 человек пострадали от укуса клеще в Санкт-Петербурге за одну неделю маяФото: Мария ЛЕНЦ
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С начала весны все больше людей в Санкт-Петербурге стали страдать от клещей. Так, буквально за неделю, с 11 по 17 мая 2020 года, в медицинские организации по поводу укуса этими насекомыми обратилось 584 человека, в том числе 154 ребенка до 17 лет включительно.

- На территории Санкт-Петербурга зарегистрировано 44 человека, пострадавших от присасывания клещей. Наибольшее количество пострадавших от клещей регистрируется на территории Курортного района - 16 человек, Пушкинского - 9, Красногвардейского – 8, Красносельского и Приморского – по 4, Выборгского - 2, Кировского – 1, - рассказали в Роспотребнадзоре Северной столицы.

За неделю в лабораториях были исследованы 411 клещей, снятых с людей. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза обнаружен в 76 пробах.

Также в рамках плановой вакцинации поликлиниками города за неделю привито против клещевого энцефалита 1178 человек, в том числе 471 ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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