Коронавирус в Карелии, последние новости на 21 мая 2020 года: Вирус распространяется по республике

21 Май 2020 2020-05-21T08:57:12+03:00

Еще 8 человек заразились коронавирусом в Карелии на 21 мая 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Карелии на 21 мая 2020 года

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«Комсомолка» продолжает следить за тем, как распространяется коронавирус в Карелии. Последние новости на 21 мая 2020 года говорят о том, что инфекция расползается по карте республики. Первые случаи выявлены в Медгоре и Муезерке. Всего за последние сутки инфекция была зафиксирована еще у 8 человек.

- На 21 мая 8 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии: 1 - в Петрозаводске, 1 - в Олонецком районе (поселок Ильинский), 1 – в Медвежьегорске, 1 – в Муезерском, 1 – в Питкярантском районе (поселок Ляскеля), 1 – в Лахденпохском районе (поселок Куркиеки), 2 – в Суоярви, - рассказали в оперативном штабе по COVID-19.

Новых смертей зафиксировано не было. Зато еще 4 человека выздоровели в Петрозаводске, Беломорском районе, Сегеже, Питкяранте.

Всего с начала пандемии в Карелии было проведено 29 909 исследований на коронавирус, из них 1208 за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU