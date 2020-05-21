Три вида птиц Санкт-Петербурга вошли в Красную книгу России

21 Май 2020 2020-05-21T10:06:41+03:00

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В обновленную Красную книгу России за 2020 год попали три вида птиц Санкт-Петербурга. Это красношейная поганка, клуша и дубровник. Об этом в четверг, 21 мая, сообщил комитет по природопользованию города на Неве.

- Все три вида занесены и в Красную книгу Санкт-Петербурга в 2018 году. Внесение данных видов не только в региональную, но и в федеральную Красную книгу поможет обеспечить режим особой охраны этих птиц, а также способствовать восстановлению и увеличению численности популяции с учетом всех факторов, - отметили в комитете.

Красношейная поганка поселяется даже на внутриквартальных водоемах и часто устраивает гнезда у берега, в узкой полосе растительности или совершенно открыто. Гибель гнезд с кладками и птенцов во многих случаях происходит непосредственно по вине людей и собак, выгуливаемых без поводков. Также вытесняют красношейных поганок с водоемов агрессивные птицы лысухи, которых привлекает на водоемы чрезмерная подкормка птиц гражданами. Они разоряют гнезда красношейных поганок и преследуют их птенцов.

Клуша / Фото: Комитет по природопользованию, Покотилов

Клуша – это крупная чайка, которую можно встретить в Петербурге во время миграции. В 1980-х годах существовала гнездовая колония на намытом берегу в районе Большого морского порта.

Дубровник / Фото: Комитет по природопользованию, Коблик

Сильное сокращение численности дубровника связано с уничтожением влажных лугов с густым травяным покровом и редкой кустарниковой растительностью по берегам Невской губы. С 2012 года данный вид не регистрировался на территории Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU