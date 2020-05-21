2020-05-21T10:26:09+03:00
Общество

Больше 13,5 тысяч человек обследовали в Санкт-Петербурге на коронавирус за сутки

На карантине находятся 3014 горожан
Петр КИБЕР
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Тесты на коронавирус за сутки сдали больше 13,5 тысяч человек.Тесты на коронавирус за сутки сдали больше 13,5 тысяч человек.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Оперативный штаб Санкт-Петербурга по мониторингу ситуации с распространением корнавируса опубликовал свежие данные на 10:00 утра 21 мая. Так, приводится количество сделанных на инфекцию COVID-19 тестов.

- За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 13 766 человек. На карантине находится 3014 человек. Из них 158 - в обсерваторе, 745 - на самоизоляции, 2111 – контактные, - сообщает Оперштаб

Также за минувшие 24 часа было по единому «коронавирусному» номеру 122 поступило 1458 вызовов. Через службу экстренных вызовов 112 зарегистрировано 536 обращений от петербуржцев.

О прибытии из заграницы сообщили 56 человек. 128 звонков перенаправлено Городскую службу скорой помощи, 90 – в полицию. Остальные обращения были справочного характера и на них ответили специалисты горячей линии.

Также по номеру 8-800-200-34-11 помощь от волонтеров за сутки попросили 230 человек. Всего на 21 мая в городе работают 3024 добровольных помощника, которые прошли обучение и выполнили 16 610 заявок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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