2020-05-21T10:27:20+03:00
Происшествия

Насильника из лифта задержали в Приморском районе Санкт-Петербурга

Подозреваемым оказался восемь раз судимый петербуржец
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании женщины в лифтеВ Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании женщины в лифтеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция задержала в Санкт-Петербурге мужчину, который подозревается в изнасиловании женщины в лифте дома на проспекте Авиаконструкторов. В среду, 19 мая 2020 года, правоохранители возбудили уголовное дело. Сейчас мужчина находится под стражей в изоляторе.

- Изнасилование произошло 6 марта 2020 года. 39-летняя женщина рассказала, что в период с 17:30 по 17:50 часов того дня неизвестный мужчина напал на нее в лифте подъезда №4, дома 32 по проспекту Авиаконструкторов. Он совершил насильственные действия сексуального характера под угрозой физической расправы, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В результате розыскных мероприятий 18 мая у дома 59, корпус 1 по Шуваловскому проспекту был задержан 40-летний безработный рецидивист. Оказалось, что у мужчины за плечами восемь судимостей, как за изнасилование, так и за грабежи и наркотики. На данный момент расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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