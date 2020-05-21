21 Май 2020 2020-05-21T10:57:34+03:00

Более 100 человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге на 21 мая 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Мы собрали последние новости о числе умерших в Санкт-Петербурге на 21 мая 2020 года

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За последние сутки в России зафиксировано 127 летальных исходов от COVID-19. Из них число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 21 мая 2020 года составило 5 человек.

- В Санкт-Петербурге за последние сутки зафиксировано еще 5 смертей от коронавируса. С начала пандемии количество летальных случаев перевалило за сотню и составило 104, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

За весь период пандемии в России зафиксировано 3088 летальных исходов.

Также в Петербурге выявлено 408 новых случаев заражения, еще 181 человек полностью выздоровели. Всего в городе за все время зафиксировано 12 203 случаев заражения, из них 2661 пациентов выздоровели.

Тем временем из-за продолжительного режима самоизоляции в Санкт-Петербурге начали закрываться магазины, кафе и рестораны. Невский проспект "украсили" объявления об аренде помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU