Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 21 мая 2020 года: заболел еще 61 человек

21 Май 2020 2020-05-21T11:08:39+03:00

Мы собрали последние данные про новые случаи заражения коронавирусом Ленинградской области на 20 мая 2020 года: общее число заболевших составило 2269 человек

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Федеральный Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции COVID-19 привел последние данные за прошедшие 24 часа. Одновременно стали известны и новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 21 мая 2020 года: заболел 61 человек.

- По состоянию на утро 21 мая количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ленинградской области увеличилось до 2269 человек, - сообщает информационный центр Оперштаба.

Из этого количества 845 выздоровели (+43 за сутки). Число смертельных случаев не изменилось, жертвами коронавируса в регионе считаются восемь человек.

В активной фазе болезни остаются 1416 жителей Ленинградской области.

Напомним, что накануне «Комсомолка» составила рейтинг районов Ленобласти по количеству заболевших с начала пандемии. В нем с большим отрывом лидируют Гатчинский и Всеволожский районы. Третье место держит Выборгский.

ИСТОЧНИК KP.RU