Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 21 мая 2020 года: заболел еще 61 человек
Федеральный Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции COVID-19 привел последние данные за прошедшие 24 часа. Одновременно стали известны и новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 21 мая 2020 года: заболел 61 человек.
- По состоянию на утро 21 мая количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ленинградской области увеличилось до 2269 человек, - сообщает информационный центр Оперштаба.
Из этого количества 845 выздоровели (+43 за сутки). Число смертельных случаев не изменилось, жертвами коронавируса в регионе считаются восемь человек.
В активной фазе болезни остаются 1416 жителей Ленинградской области.
Напомним, что накануне «Комсомолка» составила рейтинг районов Ленобласти по количеству заболевших с начала пандемии. В нем с большим отрывом лидируют Гатчинский и Всеволожский районы. Третье место держит Выборгский.
ИСТОЧНИК KP.RU