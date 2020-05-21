2020-05-21T11:12:23+03:00
Общество

Движение по «Скандинавии» изменится из-за строительства развязки в Ленинградской области

Ограничения начнутся с 21 мая 2020 года и продлятся до окончания работ
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Схема движения на федеральной дороге А-181 «Скандинавия» изменится в связи со строительством развязкиСхема движения на федеральной дороге А-181 «Скандинавия» изменится в связи со строительством развязкиФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» с 21 мая 2020 года изменится схема движения в связи со строительством развязки в Выборгском районе Ленинградской. Путепровод появится в месте пересечения реконструируемой автомобильной дороги с планируемым съездом, проходящим вторым уровнем и соединяющим между собой подъезд к станции Лейпясуо и к Стрельцово.

- С 21 мая 2020 года до завершения строительства искусственного сооружения движение транспорта будет организовано по временному объезду, по одной полосе в каждом направлении. Скорость движения транспортных средств на участке ограничена до 40 километров в час, - сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Автобусная остановка, расположенная на участке строительства, перенесена на дорогу 41К-213 подъезд к станции Лейпясуо по направлению к Стрельцово. По обеим сторонам проезжей части организован пешеходный переход.

Строящийся путепровод войдет в состав транспортной развязки в двух уровнях с двухпутными съездами. После завершения реконструкции участка с 100-го по 122-й км он будет использоваться автомобилистами для разворота в сторону Санкт-Петербурга или Выборга, а также съезда в направлении железнодорожной станции Лейпясуо и поселка Стрельцово.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ленобласти «Шевроле» вылетел под бензовоз, водитель легковушки погиб
Смольный отказался открывать парки и скверы Санкт-Петербурга
Медики произведут полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости в День города в Санкт-Петербурге
Петербургских пенсионеров запретили принимать в дома престарелых
Истощенного редкого осоеда спасли в Петроградском районе Санкт-Петербурга
Стали известны подробности о 5 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 21 мая 2020 года
Ограничение движения транспорта по Невскому проспекту на Зеленом мосту снимут 14 июля
На видео попало нападение на бизнесмена с электрошокером в Санкт-Петербурге
В Лисьем Носу за магазином нашли труп «Николая»
Смольный официально объявил о торжествах на День города в Санкт-Петербурге
Самый холодный день за последние 35 лет обещают в Санкт-Петербурге 21 мая 2020 года
Движение по «Скандинавии» изменится из-за строительства развязки в Ленинградской области
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 21 мая 2020 года: заболел еще 61 человек
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 21 мая 2020 года составило 5 человек
Крупнейшую сеть секс-шопов выставили на продажу из-за коронавируса
Насильника из лифта задержали в Приморском районе Санкт-Петербурга
Больше 13,5 тысяч человек обследовали в Санкт-Петербурге на коронавирус за сутки
Три вида птиц Санкт-Петербурга вошли в Красную книгу России
Коронавирус в Карелии, последние новости на 21 мая 2020 года: Вирус распространяется по республике
Клещи покусали более 500 жителей Санкт-Петербурга за неделю
Уличный музыкант сыграл на бутылках для жителей Санкт-Петербурга
Мокрый снег выпадет 21 мая 2020 года в Санкт-Петербурге
Новый велопрокат появится в конце мая в Санкт-Петербурге
Появилось видео момента ДТП на Суворовском проспекте, в котором на глазах двух детей погибла мама
Стая волков и одинокий медведь попали в фотоловушку в лесу Ленобласти
Мошенничество на 327 млн рублей при реализации нацпроекта нашли в Санкт-Петербурге
Едва живого лисенка, истерзанного собаками, спасают в Ленобласти