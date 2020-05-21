Движение по «Скандинавии» изменится из-за строительства развязки в Ленинградской области

21 Май 2020 2020-05-21T11:12:23+03:00

Ограничения начнутся с 21 мая 2020 года и продлятся до окончания работ

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На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» с 21 мая 2020 года изменится схема движения в связи со строительством развязки в Выборгском районе Ленинградской. Путепровод появится в месте пересечения реконструируемой автомобильной дороги с планируемым съездом, проходящим вторым уровнем и соединяющим между собой подъезд к станции Лейпясуо и к Стрельцово.

- С 21 мая 2020 года до завершения строительства искусственного сооружения движение транспорта будет организовано по временному объезду, по одной полосе в каждом направлении. Скорость движения транспортных средств на участке ограничена до 40 километров в час, - сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Автобусная остановка, расположенная на участке строительства, перенесена на дорогу 41К-213 подъезд к станции Лейпясуо по направлению к Стрельцово. По обеим сторонам проезжей части организован пешеходный переход.

Строящийся путепровод войдет в состав транспортной развязки в двух уровнях с двухпутными съездами. После завершения реконструкции участка с 100-го по 122-й км он будет использоваться автомобилистами для разворота в сторону Санкт-Петербурга или Выборга, а также съезда в направлении железнодорожной станции Лейпясуо и поселка Стрельцово.

ИСТОЧНИК KP.RU