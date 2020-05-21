2020-05-21T11:33:20+03:00
Общество

Самый холодный день за последние 35 лет обещают в Санкт-Петербурге 21 мая 2020 года

Ожидается, что воздух прогреется всего до плюс 5 градусов
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Самый холодный за последние 35 лет день обещают Санкт-Петербургу синоптики 21 мая 2020 годаСамый холодный за последние 35 лет день обещают Санкт-Петербургу синоптики 21 мая 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Вслед за аномально теплой зимой в Санкт-Петербурге, к сожалению, не наступила жаркая весна. Вторую половину мая погода и вовсе сравнима по температуре с январем и февралем 2020 года. А 21 мая ожидается рекордно холодный день за последние 35 лет.

- Впервые за 35 лет 21 мая 2020 года будет таким холодным. Ожидается, что термометр покажет всего плюс 5 градусов, что на 9 градусов ниже климатической нормы. Будет ощущаться как ноль, влажность воздуха высокая — до 87 процентов, - сообщает сервис «Яндекс».

Утром в Петербурге из-за холода даже пошел мокрый снег, который сменился дождем. Ожидается, что выпадет более 32 процентов месячной нормы осадков.

На 11:30 часов в городе температура воздуха всего плюс 4 градуса. При этом из-за влажности и северного ветра, порывы которого порой достигают до 12 метров в секунду, ощущается как минус 2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ленобласти «Шевроле» вылетел под бензовоз, водитель легковушки погиб
Смольный отказался открывать парки и скверы Санкт-Петербурга
Медики произведут полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости в День города в Санкт-Петербурге
Петербургских пенсионеров запретили принимать в дома престарелых
Истощенного редкого осоеда спасли в Петроградском районе Санкт-Петербурга
Стали известны подробности о 5 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 21 мая 2020 года
Ограничение движения транспорта по Невскому проспекту на Зеленом мосту снимут 14 июля
На видео попало нападение на бизнесмена с электрошокером в Санкт-Петербурге
В Лисьем Носу за магазином нашли труп «Николая»
Смольный официально объявил о торжествах на День города в Санкт-Петербурге
Самый холодный день за последние 35 лет обещают в Санкт-Петербурге 21 мая 2020 года
Движение по «Скандинавии» изменится из-за строительства развязки в Ленинградской области
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 21 мая 2020 года: заболел еще 61 человек
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 21 мая 2020 года составило 5 человек
Крупнейшую сеть секс-шопов выставили на продажу из-за коронавируса
Насильника из лифта задержали в Приморском районе Санкт-Петербурга
Больше 13,5 тысяч человек обследовали в Санкт-Петербурге на коронавирус за сутки
Три вида птиц Санкт-Петербурга вошли в Красную книгу России
Коронавирус в Карелии, последние новости на 21 мая 2020 года: Вирус распространяется по республике
Клещи покусали более 500 жителей Санкт-Петербурга за неделю
Уличный музыкант сыграл на бутылках для жителей Санкт-Петербурга
Мокрый снег выпадет 21 мая 2020 года в Санкт-Петербурге
Новый велопрокат появится в конце мая в Санкт-Петербурге
Появилось видео момента ДТП на Суворовском проспекте, в котором на глазах двух детей погибла мама
Стая волков и одинокий медведь попали в фотоловушку в лесу Ленобласти
Мошенничество на 327 млн рублей при реализации нацпроекта нашли в Санкт-Петербурге
Едва живого лисенка, истерзанного собаками, спасают в Ленобласти