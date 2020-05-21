Самый холодный день за последние 35 лет обещают в Санкт-Петербурге 21 мая 2020 года

21 Май 2020 2020-05-21T11:33:20+03:00

Самый холодный за последние 35 лет день обещают Санкт-Петербургу синоптики 21 мая 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН

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Вслед за аномально теплой зимой в Санкт-Петербурге, к сожалению, не наступила жаркая весна. Вторую половину мая погода и вовсе сравнима по температуре с январем и февралем 2020 года. А 21 мая ожидается рекордно холодный день за последние 35 лет.

- Впервые за 35 лет 21 мая 2020 года будет таким холодным. Ожидается, что термометр покажет всего плюс 5 градусов, что на 9 градусов ниже климатической нормы. Будет ощущаться как ноль, влажность воздуха высокая — до 87 процентов, - сообщает сервис «Яндекс».

Утром в Петербурге из-за холода даже пошел мокрый снег, который сменился дождем. Ожидается, что выпадет более 32 процентов месячной нормы осадков.

На 11:30 часов в городе температура воздуха всего плюс 4 градуса. При этом из-за влажности и северного ветра, порывы которого порой достигают до 12 метров в секунду, ощущается как минус 2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU