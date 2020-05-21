Смольный официально объявил о торжествах на День города в Санкт-Петербурге

21 Май 2020 2020-05-21T11:43:22+03:00

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Власти Санкт-Петербурга раскрыли полную программу празднования Дня города в 2020 году. Естественно, что из-за действующих ограничений она существенно изменилась по сравнению с прошлогодней. Так, большая часть мероприятий состоится в онлайн-режиме.

- 27 мая наш город отметит свое 317-летие. Традиционный полуденный выстрел из пушки с Петропавловской крепости доверено произвести тем, кто сегодня ежедневно спасает жизни петербуржцев - медикам Северной столицы, - сообщает пресс-служба Смольного.

Также честь Дня города зажгутся факелы на Ростральных колоннах. Всего организаторы подготовили 140 праздничных мероприятий, но большинство из них пройдет онлайн.

Так, концерт «Классика на Дворцовой», шоу барабанщиков DrumПарад, ударный флешмоб, выступления артистов балета, джазовых артистов, уличных театров и театров огня, а также традиционный концерт из БКЗ «Октябрьский» покажут по ТВ.

А в соцсетях Комитета по культуре запущен флешмоб на исполнение «Вечерней песни» («Город над вольной Невой») Василия Соловьева-Седого горожанами.

ИСТОЧНИК KP.RU