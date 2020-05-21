В Лисьем Носу за магазином нашли труп «Николая»

21 Май 2020 2020-05-21T12:01:53+03:00

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Полицейские Приморского района Санкт-Петербурга устанавливают обстоятельства гибели пожилого жителя поселка Лисий Нос. О том, что на улице найден труп его знакомого, правоохранителям сообщил местный житель.

- 20 мая в 16:49 в дежурную часть через экстренный номер 112 поступило сообщение от заявителя о том, что у дома 1 по улице Межевая в поселке Лисий Нос, за магазином, лежит труп мужчины по имени «Николай», на голове кровь, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавшие на место происшествия оперативники действительно обнаружили тело мужчины, на вид 50-60 лет. При осмотре трупа, было установлено, что на голове имеется травма, которая и могла стать причиной смерти.

Тело было отправлено в морг для проведения судмедэкспертизы, а всего через час оперативники задержали и подозреваемого в убийстве. Им оказался безработный 59-летний житель Лисьего Носа. Сейчас по факту гибели человека ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU