2020-05-21T12:47:54+03:00
Общество

Ограничение движения транспорта по Невскому проспекту на Зеленом мосту снимут 14 июля

К этой дате должен закончиться долгий ремонт переправы
Петр КИБЕР
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Ограничения на Зеленом мосту снимут к 14 июля.Ограничения на Зеленом мосту снимут к 14 июля.Фото: Олег ЗОЛОТО
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К 14 июля должны быть снять все ограничения движения транспорта по Зеленому мосту, который входит в состав Невского проспекта. К этой дате строители обязаны завершить ремонт самой переправы и убрать ограждения, сужающие проезжую часть на главном проспекте Санкт-Петербурга.

- Государственной административно-технической инспекцией по заказу «Мостотреста» оформлен ордер для завершения работ по капитальному ремонту Зеленого моста на срок до 15 мая 2021 года. Обязательным условием выдачи стало завершение работ на проезжей части не позднее 14 июля 2020 года, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Напомним, что ремонт на одном из старейших мостов Санкт-Петербурга идет с 7 августа 2019 года. Предполагалось, что все работы будут завершены в мае 2020-го, однако в ходе работ возникли трудности, и сроки было решено продлить.

Полная стоимость капремонта Зеленого моста составляет 495 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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