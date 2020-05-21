2020-05-21T12:57:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Стали известны подробности о 5 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 21 мая 2020 года

Все умершие оказались старше 60-ти лет, среди них 4 женщины и 1 мужчина
Лилия КОЗЛОВА
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Комздрав рассказал о новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 21 мая 2020 годаКомздрав рассказал о новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 21 мая 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о пяти новых смертельных случаев от коронавируса. Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021 подтвердила информацию в четверг, 21 мая 2020 года.

- Среди новых умерших четыре женщины и один мужчина. Пациенткам было 68, 69, 86, 88 лет, пациенту – 73 года. Все они умерли во второй половине апреля, - рассказали в комздраве.

Как и в предыдущих смертельных случаях, у всех пациентов было множество хронических заболеваний. Среди них гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, мочекаменная болезнь.

Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19.

Напомним, что с начала эпидемии в Петербурге от коронавируса скончались уже 104 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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