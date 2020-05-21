2020-05-21T13:12:02+03:00
Дом. Семья

Истощенного редкого осоеда спасли в Петроградском районе Санкт-Петербурга

Краснокнижную птицу нашли рядом с одним из бизнес-центров города
Лилия КОЗЛОВА
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Краснокнижную птицу спасли в Петроградском районе Петербурга / Фото: Комитет по природопользованиюКраснокнижную птицу спасли в Петроградском районе Петербурга / Фото: Комитет по природопользованию
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В Санкт-Петербурге спасли еще одну редкую птицу, занесенную в Красную книгу Северной столицы, а также Москвы. Вечером в среду, 20 мая 2020 года, истощенного осоеда нашли жители Петроградского района. Пернатый находился рядом с одним из бизнес-центров города. Петербуржцы сразу же обратились в мобильную экологическую дежурную службу Комитета по природопользованию.

- На данный момент видимых повреждений и ранений у птицы нет, но она измождена. Только после комплексного обследования врачей можно будет предположить причины случившегося, узнать о состоянии птицы. Осоеды начали прибывать на места гнездования, истощение птицы, возможно, связано с долгим перелетом, - заключили в Комитете по природопользованию.

На данный момент птица находится под присмотром специалистов в ветеринарной клинике «Зеленый попугай» в Василеостровском районе.

В среду, 19 мая, петербуржцы заметили на Марсовом поле раненого осоеда. Птицу также отвезли в ветеринарную клинику «Зеленый попугай». После клинического осмотра врачи диагностировали у нее нефрит, травмы кожи и небольшие рваные раны груди. Осоед проходит курс лечения и находится под наблюдением специалистов. Также на днях такую же птицу спасли сотрудники Русского музея от ворон в Михайловском саду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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