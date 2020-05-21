2020-05-21T13:20:49+03:00
Общество

Петербургских пенсионеров запретили принимать в дома престарелых

Такое распоряжение подписала глава управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова
Петр КИБЕР
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В соцучреждения Петербурга запретили принимать новых пациентов.В соцучреждения Петербурга запретили принимать новых пациентов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Главный санитарный врач Санкт-Петербурга подписала распоряжение запрещающее прием воспитанников и постояльцев в дома престарелых, интернаты, детские дома и прочие социальные учреждения Санкт-Петербурга. Похожая норма действовала и раньше.

- Установить запрет на прием новых пациентов в учреждения социальной защиты населения стационарного типа, перевод в другие учреждения, - говорится в тексте постановления.

Исключение сделано только для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Их будут социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, но обеспечивать там изоляцию на 14 дней карантина.

Напомним, что в марте был введен запрет на посещение всех социальных учреждений Северной столицы. Это сделано для нераспространения коронавируса среди персонала и пациентов, а также воспитанников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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