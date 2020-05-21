Медики произведут полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости в День города в Санкт-Петербурге

21 Май 2020 2020-05-21T13:37:24+03:00

Полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости в День города произведут медики Фото: Олег ЗОЛОТО

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По традиции в полдень 27 мая 2020 года, в День города Санкт-Петербурга, прозвучит выстрел из пушки Петропавловской крепости. Однако в этом году честь произвести выстрел из орудия выпадет главным врачам городских медицинских учреждений.

- Выстрел, посвященный Дню основания Санкт-Петербурга, произведут главврачи клинической инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев, госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов, детской городской клинической больницы №5 имени Филатова Людмила Исанкина, городской многопрофильной больницы №2 Владимир Волчков и городской больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий, - сообщили в Смольном.

Полуденный выстрел сигнального орудия с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости является петербургской традицией, закрепленной в уставе города.

Свое 317-летие Санкт-Петербург встретит в условиях сложной эпидемиологической обстановки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. На передовой борьбы за жизни людей, рискуя собственным здоровьем, оказались медики. Поэтому почетное право произвести торжественный выстрел было доверено именно представителям медицинского сообщества Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU