Смольный отказался открывать парки и скверы Санкт-Петербурга

21 Май 2020 2020-05-21T13:54:48+03:00

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Власти Санкт-Петербурга не будут досрочно открывать для горожан сады, парки и скверы. Пока для этого чиновники администрации не видят оснований. Так говорится в ответе на запрос депутата Бориса Вишневского, который предлагал изменить нормы ограничений.

- Я предлагал отменить запрет, заменив его рекомендацией при прогулках соблюдать дистанцию - и указывал, что прогулки людям необходимы, а вероятность заразиться при этом уж точно меньше, чем в метро, автобусе или продуктовом магазине, - пишет в соцсетях сам парламентарий.

Увы, но в Смольном к доводам депутата не прислушались и решили оставить зеленые зоны города под замком. Чиновники сослались на предписания Роспотребнадзора и сообщили, что возобновление работы мест отдыха населения возможно лишь на «третьем этапе», когда заболеваемость пойдет на спад.

В связи с этим оснований для открытия парков, скверов и садов нет.

Напомним, что первыми в Петербурге могут открыть ЦПКиО, Петропавловскую крепость и зоопарк.

ИСТОЧНИК KP.RU