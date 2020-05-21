2020-05-21T14:27:09+03:00
Происшествия

В Ленобласти «Шевроле» вылетел под бензовоз, водитель легковушки погиб

Смертельное ДТП произошло утром 21 мая под Киришами
Петр КИБЕР
Поделиться:
В ДТП под Киришами погиб воитель "Шевроле". Фото: vk.com/dtp47rusВ ДТП под Киришами погиб воитель "Шевроле". Фото: vk.com/dtp47rus
Изменить размер текста:

Серьезное ДТП, результатом которого стала смерть человека, произошло утром 21 мая в Киришском районе Ленинградской области. Здесь столкнулись встречные «Шевроле» и КамАЗ – бензовоз.

- По предварительной информации, около 07:40, на 13 км автодороги Кириши - Будогощь - Смолено, водитель, управляя «Шевроле Круз», на левом закруглении дороги выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с КамАЗом.

В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте еще до приезда скорой помощи. По факту аварии ведется проверка.

Отметим, что через два часа на той же самой трассе, но на шестом километре произошло еще одно смертельное ДТП, в нем погиб водитель «Лады», в которую врезался встречный «Рено Сандеро». Его шофер получил серьезный травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На КАД у проспекта Культуры сгорела «Газель»
Врачи рассказали о вреде алкоголя при коронавирусе
В Ленобласти поймали зацепера, ехавшего на Дно
Детей, оказавшихся в трудной ситуации, поместят в соцучреждения Санкт-Петербурга
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 21 мая 2020 года: На улице много людей несмотря на непогоду
Два смертельных ДТП произошли на трассе под Киришами за два часа
Четыре трамвая изменят маршруты в Санкт-Петербурге на месяц до 15 июня
Грудного ребенка нашли брошенного на скамейке в Санкт-Петербурге
На рынке питания в детсадах нашли картель на 400 миллионов рублей
Сяськелево, Ляды: Коронавирус нашли еще в 32 населенный пунктах Ленинградской области
Сотрудника ФСИН задержали с наркотиками в исправительной колонии Санкт-Петербурга
В Ленобласти «Шевроле» вылетел под бензовоз, водитель легковушки погиб
Смольный отказался открывать парки и скверы Санкт-Петербурга
Медики произведут полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости в День города в Санкт-Петербурге
Петербургских пенсионеров запретили принимать в дома престарелых
Истощенного редкого осоеда спасли в Петроградском районе Санкт-Петербурга
Стали известны подробности о 5 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 21 мая 2020 года
Ограничение движения транспорта по Невскому проспекту на Зеленом мосту снимут 14 июля