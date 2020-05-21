В Ленобласти «Шевроле» вылетел под бензовоз, водитель легковушки погиб

21 Май 2020 2020-05-21T14:27:09+03:00

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Серьезное ДТП, результатом которого стала смерть человека, произошло утром 21 мая в Киришском районе Ленинградской области. Здесь столкнулись встречные «Шевроле» и КамАЗ – бензовоз.

- По предварительной информации, около 07:40, на 13 км автодороги Кириши - Будогощь - Смолено, водитель, управляя «Шевроле Круз», на левом закруглении дороги выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с КамАЗом.

В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте еще до приезда скорой помощи. По факту аварии ведется проверка.

Отметим, что через два часа на той же самой трассе, но на шестом километре произошло еще одно смертельное ДТП, в нем погиб водитель «Лады», в которую врезался встречный «Рено Сандеро». Его шофер получил серьезный травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU