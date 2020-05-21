Сотрудника ФСИН задержали с наркотиками в исправительной колонии Санкт-Петербурга

21 Май 2020 2020-05-21T14:52:04+03:00

В Санкт-Петербурге задержан сотрудник ФСИН, подозреваемый в покушении на незаконный сбыт наркотиков Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге задержан сотрудник ФСИН, подозреваемый в покушении на незаконный сбыт наркотиков. В четверг, 21 мая 2020 года, следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, который является начальником филиала-врачом «Медицинской части №7» ФКУЗ МСЧ-78 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Наркотики он пронес прямо в тюрьму.

- Во версии следствия, сотрудник ФСИН вступил в сговор с ранее судимым 35-летним петербуржцем. В среду, 20 мая 2020 года, он встретился с ним в вестибюле станции метро «Ладожская» и получил наркотики, - сообщили в комитете.

Врач взял у своего сообщника наркотическое средство – гашиш общей массой не менее 7,18 грамм. Он планировал продать наркотики одному из заключенных в исправительной колонии.

В тот же день он зашел на территорию ФКУ ИК-7 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пронеся с собой наркотики. После этого его задержали сотрудники безопасности колонии.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых и предъявлении им обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU