2020-05-21T14:52:04+03:00
Происшествия

Сотрудника ФСИН задержали с наркотиками в исправительной колонии Санкт-Петербурга

Мужчина пронес на территорию тюрьмы порядка 7 граммов гашиша
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Санкт-Петербурге задержан сотрудник ФСИН, подозреваемый в покушении на незаконный сбыт наркотиковВ Санкт-Петербурге задержан сотрудник ФСИН, подозреваемый в покушении на незаконный сбыт наркотиковФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге задержан сотрудник ФСИН, подозреваемый в покушении на незаконный сбыт наркотиков. В четверг, 21 мая 2020 года, следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, который является начальником филиала-врачом «Медицинской части №7» ФКУЗ МСЧ-78 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Наркотики он пронес прямо в тюрьму.

- Во версии следствия, сотрудник ФСИН вступил в сговор с ранее судимым 35-летним петербуржцем. В среду, 20 мая 2020 года, он встретился с ним в вестибюле станции метро «Ладожская» и получил наркотики, - сообщили в комитете.

Врач взял у своего сообщника наркотическое средство – гашиш общей массой не менее 7,18 грамм. Он планировал продать наркотики одному из заключенных в исправительной колонии.

В тот же день он зашел на территорию ФКУ ИК-7 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пронеся с собой наркотики. После этого его задержали сотрудники безопасности колонии.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых и предъявлении им обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На КАД у проспекта Культуры сгорела «Газель»
Врачи рассказали о вреде алкоголя при коронавирусе
В Ленобласти поймали зацепера, ехавшего на Дно
Детей, оказавшихся в трудной ситуации, поместят в соцучреждения Санкт-Петербурга
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 21 мая 2020 года: На улице много людей несмотря на непогоду
Два смертельных ДТП произошли на трассе под Киришами за два часа
Четыре трамвая изменят маршруты в Санкт-Петербурге на месяц до 15 июня
Грудного ребенка нашли брошенного на скамейке в Санкт-Петербурге
На рынке питания в детсадах нашли картель на 400 миллионов рублей
Сяськелево, Ляды: Коронавирус нашли еще в 32 населенный пунктах Ленинградской области
Сотрудника ФСИН задержали с наркотиками в исправительной колонии Санкт-Петербурга
В Ленобласти «Шевроле» вылетел под бензовоз, водитель легковушки погиб
Смольный отказался открывать парки и скверы Санкт-Петербурга
Медики произведут полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости в День города в Санкт-Петербурге
Петербургских пенсионеров запретили принимать в дома престарелых
Истощенного редкого осоеда спасли в Петроградском районе Санкт-Петербурга
Стали известны подробности о 5 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 21 мая 2020 года
Ограничение движения транспорта по Невскому проспекту на Зеленом мосту снимут 14 июля